Sacchetti di plastica a pagamento anche in farmacia. Federfarma: “Non dipende da noi”

ASCOLI PICENO – Anche in farmacia si discute, molto, della novità che dispone che dal primo gennaio i sacchetti per la spesa di plastica biodegradabile e compostabile andranno fatti pagare ai clienti, con addebito sullo scontrino: nuova norma europea per sensibilizzare il pubblico sui problemi ambientali.

“Siamo stati fin dal primo momento a fianco delle farmacie – rileva il presidente regionale di Federfarma Marche Pasquale d’Avella – per informare correttamente i clienti, anche con una locandina che evidenzia che l’addebito del sacchetto non dipende da una libera scelta ma da un obbligo di legge”. L’esponente dei farmacisti marchigiani ricorda “è un obbligo, lo impone la legge, ma la nostra indicazione è di farlo pagare una cifra simbolica e, quando possibile, usare prevalentemente sacchetti di carta”.