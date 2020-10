Rotary Club, il Governatore del Distretto 2090 in visita nel Piceno. Incontri con Prefetto, sindaci e presidenti locali

ASCOLI PICENO – Il Governatore del Rotary Distretto 2090 Rossella Piccirilli è arrivato ieri 21 ottobre ad Ascoli Piceno, proseguendo nel suo impegno di visitare i 72 club del Distretto, che operano nei territori di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

La giornata è iniziata con le visite istituzionali. Accompagnata dai Presidenti del 3 club del territorio , Paolo Nespeca insieme al segretario Massimo Collina per il R.C. Di Ascoli Piceno, Piero Ristori per il R.C. di San Benedetto del Tronto e Ettore Strappelli, in sostituzione del Presidente Marco Strozzieri, per il R.C. di San Benedetto Nord e dall’Assistente Gabriella Ceneri , il Governatore è stato ricevuto dal Prefetto S.E.dott.ssa Rita Stentella. L’incontro è avvenuto all’insegna della cordialità, ricordando la conoscenza personale intervenuta in occasione della consegna del PalaRotary in Arquata del Tronto al sindaco Aleandro Petrucci, proprio da parte del Governatore, alla presenza del Prefetto. Il Governatore ha illustrato i progetti distrettuali, l’imminente celebrazione della giornata internazionale END POLIO NOW, con le manifestazioni programmate, nei campi di calcio e con la maratona virtuale per raccogliere fondi per le vaccinazioni dei bambini contro la poliomielite; infine ha presentato l’impegno dei club sul territorio, in particolare per l’emergenza Covid. Tra questi spicca il progetto di telemedicina, che consentirà il monitoraggio a distanza dei pazienti Covid da parte dei medici individuati dai Rotary club aderenti.

Il Presidente Nespeca ha sottolineato come il R.C. di Ascoli Piceno abbia coinvolto ben 10 medici massimalisti in questo importante intervento. La dott.ssa Stentella ha elogiato le attività’ concrete e tangibili del Rotary e ha sottolineato il valore aggiunto della rappresentanza di genere nella figura apicale del Distretto , che per la prima volta è ricoperta da una donna.

Nel primo pomeriggio il Governatore è stato ricevuto nella sede Comunale di Piazza Arringo dall’assessore Donatella Ferretti, in rappresentanza del Sindaco Marco Fioravanti. Anche in questa circostanza gli argomenti trattati hanno toccato l’impegno dei Rotary e la necessità di mettere in campo una sinergia tra associazioni e istituzioni per affrontare i disagi che la pandemia sta arrecando alla popolazione. Il Governatore ha omaggiato il Prefetto e l’assessore con una riproduzione della moneta di Corfinio, che nel 91 a.c. suggellò l’unione dei popoli italici.

L’intensa giornata del Governatore e’ proseguita nella serata con la visita istituzionale al club di Ascoli Piceno, prima con il consueto approfondimento e confronto con il Consiglio Direttivo e poi con l’incontro con i soci, avvenuto in parte in presenza ed in parte mediante collegamento da remoto su piattaforma. Il Presidente Nespeca ha illustrato l’attività del club ed i progetti previsti per questo anno rotariano, che risentono delle limitazioni date dall’emergenza sanitaria della pandemia. Si tratta di progetti che traducono la sensibilità ai bisogni della comunità e soprattutto dei più deboli, la vicinanza agli operatori del settore imprenditoriale e produttivo, l’incoraggiamento ai giovani per l’impegno nello studio.

Il Governatore ha ripercorso nel suo intervento le linee programmatiche del Presidente Internazionale Holger Knack per la gestione e le attività dei club, sottolinenando l’attenzione del Distretto per i bisogni emergenti dalla pandemia e l’impegno verso le nuove generazioni. L’incontro si e’ concluso con il tradizionale scambio di doni, il Presidente Nespeca ha fatto omaggio al Governatore di prodotti tipici ascolani e da offidano anche di un centrino ornato da un merletto al tombolo, ricordando il legame tra Offida e Lanciano, citta’ da cui proviene il Governatore, per via del miracolo eucaristico. Il Governatore ha consegnato la moneta al Presidente Nespeca e al socio Stefano Baglioni, che fa parte dello staff del Governatore, con l’incarico di webmaster.