Prende il via lo stage ‘Giovani portieri’ organizzato da Saverio Croci

MARTINSICURO – Il terzo stage ‘Giovani portieri’ organizzato da Saverio Croci, preparatore dei portieri per il Settore Giovanile del Porto d’Ascoli, prenderà il via lunedì 10 giugno e terminerà venerdì 15 giugno al campo sportivo ‘Alberto Tommolini’ di Martinsicuro.

Sono 28 i ragazzi dagli 8 ai 16 anni che parteciperanno allo stage, e che avranno la possibilità di essere allenati da preparatori di alto livello: Massimo Cacciatori, ex allenatore dell’Ascoli e docente Figc Coverciano, Fabrizio Zambardi, preparatore portieri dell’Ascoli, Vincenzo Aridità, ex portiere di Pescara, Lanciano e Samb, Stefani Visi, Responsabile Settore Giovanile della Samb, e Mariano Coccia, ex allenatore di Udinese, Salerno, Atalanta, Torino e Salernitana. I ragazzi, che saranno divisi in due gruppi in base all’età, riceveranno al termine un attestato di partecipazione.

“Questa iniziativa è partita da un privato, e ci auspichiamo che l’amministrazione comunale tenga in considerazione realtà di questo tipo, che sono importanti – spiega Jessica Balestra, moderatrice dell’incontro -. Spesso sentiamo le amministrazioni comunali parlare di sport e turismo sportivo, che possono incrementare anche l’economia di una realtà locale come Martinsicuro. Se questo è stato possibile è stato solo per merito di un giovane come Saverio Croci, che ha messo in campo tutte le sue energie, con la collaborazione di professionisti di alto calibro”.

“Ringrazio per la partecipazione e la fiducia che mi viene data dalle famiglie. Sarà lo stage più importante per Abruzzo e Marche, perché allenatori di un certo calibro non è facile averli tutti insieme – sono le parole di Saverio Croci – L’educazione viene prima di tutto, e ovviamente anche l’impegno sul campo che deve essere sempre il cento per cento da parte dei ragazzi. Ci sarà anche un portiere proveniente da La Spezia”.

Massimo Cacciatori, autore del libro ‘Il portiere moderno’, spiega i motivi che lo hanno portato ad aderire al progetto: “Lavorare coi giovani ti dà soddisfazioni che con i grandi non hai, non solo calcistiche, ma anche nella vita. Puoi essere bravo finché vuoi, ma se non lavori anche con la psicologia e il carattere, con la sola tecnica si può fare poco. Molti colleghi si dimenticano che lavorando con i giovani ci sono passaggi importanti, e al campo non dobbiamo vedere solo il ruolo calcistico, ma dobbiamo andare oltre. I portieri sono pochi in una rosa, e questo ti permette di fare un lavoro migliore e mirato, ma se ci dimentichiamo di aiutarli a crescere come giovani serviamo a poco. Chi fa questo lavoro ha una responsabilità enorme.

Questi ragazzi hanno pressioni esterne, e dobbiamo aiutarli a vedere oltre, la prima cosa importante è che si divertano e poi il resto viene da sé, se hanno capacità e tecnica: autostima ed equilibrio sono le due qualità fondamentali. La famiglia ha un ruolo importante, ma non deve avere prospettive faraoniche, la prima domanda quando rientrano a casa dopo una gara non deve essere il risultato, ma se si è divertito”.

Si irngraziano gli sponsor: Gatorade che ha finanziato il kit degli iscritti, Prati di Rivo, Rigatoni, Cantina Vini San Giovanni, Bagni Andrea, Molo Sud, The more, pizzeria birreria Alpen rose, Caffè del marinaio, Ro.Ma. Car, agenzia Casa futura, ristorante pizzeria enoteca Vecchia lampada.