Offida, il sindaco elenca le opere pubbliche in corso: “Perché i cittadini riescano a immaginarsi fuori dalle proprie case”

OFFIDA – “Stiamo vivendo la più grave crisi, e non solo sanitaria, dal dopoguerra. I cittadini sono chiamati a uno sforzo collettivo straordinario di distanziamento sociale. Noi Sindaci non possiamo fissare lo sguardo verso il basso, neanche di fronte a un’emergenza simile. Occorre sforzarsi per riuscire a guardare oltre fa parte dei nostri doveri. Cercare di traghettare la cittadinanza nel futuro rappresenta, forse, il compito più importante ma anche il più avverso a cui siamo chiamati noi Sindaci in questa situazione. Non potremo farlo da soli ma occorrerà uno straordinario sforzo nazionale e mondiale”

Con queste parole accorate il Sindaco di Offida Luigi Massa accantona un istante il tempo presente per cercare di ricordare ai suoi cittadini che l’Amministrazione farà del tutto per supportarli nell’emergenza, per alleviare dove è possibile tutti i disagi, ma è anche obbligata moralmente a lavorare alle fondamenta di quello che sarà il prossimo futuro di Offida.

“Il nostro compito, pur nelle straordinarie difficoltà di queste settimane – spiega Massa – è anche quello di continuare a portare avanti i tanti progetti in campo. Per questo crediamo sia utile fare un focus di aggiornamento da comunicare ai cittadini. Perché riescano a immaginarsi già fuori dalle proprie case e in giro per un’ Offida ancora più bella”.

Ecco un quadro dello stato dell’arte sui progetti collegati alle procedure relative agli interventi su edifici e patrimonio pubblico per cui sono in corso procedure collegate agli eventi sismici del 2016:

COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO “CIABATTONI”

– Importo totale progetto € 4.000.000,00

Conclusa la procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per un importo a base d’asta € 208.477,14. L’Appalto dei servizi tecnici è stato affidato allo “Studio tecnico Gruppo Marche” di Macerata, per un importo netto di € 104.238,57 (con un ribasso d’asta del 50%). Una volta stipulato il contratto con l’aggiudicatario partirà la fase di realizzazione progettuale.

“POLO MUSEALE PALAZZO DE CASTELLOTTI”

-Progetto per un importo totale di € 400.000, di cui € 292.069,95 per lavori a misura, comprensivi di € 6.898,95 per oneri di sicurezza.

Sono state attribuite alla centrale di committenza dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto tutte le funzioni dello svolgimento della gara telematica per l’acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di operatori economici che il consequenziale procedimento di selezione del contraente. L’affidamento del lavoro alle impresa aggiudicataria si dovrebbe chiudere in circa due settimane.

CHIESA EX CONVENTO SANT’AGOSTINO CON ANNESSA CAPPELLA DEL MIRACOLO EUCARISTICO

– Intervento straordinario per il restauro e il risanamento conservativo

Il Comune dispone di uno Studio di fattibilità tecnico economica per un importo di € 2.700.000,00 già finanziato con contributo Presidenza Consiglio dei Ministri a valere sulla quota dell’8XMille Irpef a diretta gestione statale. Entro il prossimo mese si concluderanno tutte le procedure per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento.

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO – OFFIDA – PRIMARIA – VIALE REPUBBLICA

-Intervento di adeguamento sismico ricompreso nel secondo programma di ricostruzione di cui all’Ordinanza C.S.R: n.56 del 2018 per un importo di € 1.850.000,00

Alla luce dei dati tecnici ed economici rilevati e delle caratteristiche del complesso scolastico, il Comune di Offida ha chiesto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che possa essere valutata concretamente l’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio al posto di un complicato e costoso intervento di adeguamento sismico di quello esistente. La procedura di verifica da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione è tuttora in corso, dagli incontri svoti siamo confidenti di ottenere una risposta positiva.

PALAZZO MUNICIPALE

-L’Importo ammesso a finanziamento per i lavori di restauro e miglioramento sismico ammontava a

€ 2.000.000,00. Il Responsabile del Procedimento ha prodotto la scheda di valutazione di congruità dell’importo richiesto (CIR) che si è conclusa con la determinazione di un nuovo costo totale di € 2.800.000,00. Siamo in attesa di asseverazione da parte dell’USR per cui siamo ragionevolmente ottimisti.

TEATRO SERPENTE AUREO

-L’importo del progetto di adeguamento centrale termica, adeguamento elettrico e restauro pari a un importo di € 84.000,00 – finanziato per € 42.000,00 con fondi SMS solidali e € 42.000,00 con fondi del bilancio comunale – si è concluso ed è in corso la rendicontazione finale della spesa sostenuta.

PONTE LAVA

Lavori di ripristino della funzionalità del ponte sul Rio Lava di Offida – 3° stralcio Anas

L’Anas ha già provveduto alla realizzazione del progetto esecutivo per un importo pari ad € 700.000,00 circa (solo lavori). Siamo in attesa dello sviluppo delle ulteriori procedure da parte di Anas con cui intratteniamo frequenti contatti di verifica e supporto.