Massignano, torna la festa della terracotta e dei fischietti

MASSIGNANO – Il 27 e 28 Luglio si terrà a Massignano l’annuale festa della terracotta, con laboratori di fischietti, dimostrazione di ceramica raku e forgiatura al tornio, esposizione di pitture a tema, realizzazione di un grande forno di carta e argilla per la cottura dei manufatti in terracotta, che verrà aperto la sera di sabato alle ore 22.

Il centro storico inoltre sarà animato da un mercato di fischietti, terrecotte e ceramiche, stand gastronomici curati dalla Pro Loco di Massignano e dal Bar Storico e, a sera, esibizione di gruppi musicali.

Il giorno 27, alle ore 18, presso la sala consiliare, verrà inaugurata l’esposizione Terrecotte dal mondo costituita da manufatti in terracotta, provenienti da una collezione privata, in mostra presso il Museo civico.



PROGRAMMA COMPLETO

*** 27 Luglio ***

ore 10

– Inizio costruzione del Forno di carta

– Piazza Garibaldi, Costruiamo un fischietto in terracotta, laboratorio a cura del Maestro Onofrio Chieco da Mondovì (Cn)

ore 11

– Piazza Garibaldi, apertura mercato terrecotte e fischietti

ore 18

– Sala Consiliare: inaugurazione della mostra Terrecotte dal Mondo

ore 18,30

– Sala Consiliare: Inaugurazione mostra di pittura La terracotta nell’arte di Giuseppe Alesiani

ore 18,30

Apertura stand gastronomici

– frittelle e pizza fritta a cura della ProLoco di Massignano

– bruschette con pane di Altamura, taglieri e golosità, presso il Bar Storico in Piazza

ore 20

Musica in piazza Concerto Live ATTENTI AL LOOP

ore 22

– Apertura del forno di carta e scoperta dell’opera in terra – cotta, realizzata dalla ceramista Vivianne Bou Kheir

*** 28 Luglio ***

ore 10

– Piazza Garibaldi, apertura mercato terrecotte e fischietti

ore 17

– Dimostrazione di ceramica Raku, a cura di Caterina Silenzi

– Dimostrazione di tornitura, a cura di Alessandro Lisa

ore 18,30

Apertura stand gastronomici

– frittelle e pizza fritta a cura della ProLoco di Massignano

– bruschette con pane di Altamura, taglieri e golosità, presso il Bar Storico in Piazza

ore 20

– Musica in piazza Concerto Live GIACINTO CISTOLA TRIO