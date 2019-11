Massignano, lezione concerto della banda musicale alla scuola Murani

MASSIGNANO – Venerdì 22 novembre presso la Scuola Murani di Massignano, si è tenuta un’interessante lezione -concerto. L’iniziativa organizzata dall’ ISC di Ripatransone in collaborazione con il Consiglio Regionale delle Marche, la Banda Musicale e il Comune di Massignano si è tenuta alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. ssa Gaia Gentili, del Presidente della Banda Musicale di Massignano Simone Sacchi, dell’intero corpo docente della Scuola Murani, dei numeri musicisti componenti dell’istituzione protagonista e di tutti gli studenti, interessati e ammaliati dal suono di questo meraviglioso ensemble.

Il Maestro Gianmario Strappati ha presentato gli ottoni e la tuba eseguendo brani virtuosistici come la Czardas di Vittorio Monti, il Volo del Calabrone di Korsakov e il Rondò alla Turca di Mozart. Per la prima volta abbiamo potuto ascoltare il Quintetto di Euphonium, che sotto la direzione di Gianmario Strappati ha eseguito musiche di De Marzi. La Banda Musicale, voluta fortemente anni orsono dall’Amministrazione Romani ha infine proposto musiche in marcia con la partecipazione di clarinetti, sassofoni, trombe, tromboni, tube e percussioni.

Il Maestro Strappati ha parlato poi della pedagogia degli ottoni e del ruolo che i fiati possono avere in un ensemble o in un’orchestra. Gli studenti hanno a lungo applaudito le esibizioni e rivolto al docente interessanti domande sugli argomenti trattati. Il corso di musica della Banda città di Massignano è gratuito e aperto a tutti senza limiti di età. Le lezioni si tengono il venerdì pomeriggio presso la Scuola Murani. Per informazioni rivolgersi al 3450481425.