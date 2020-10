Martinsicuro, dipendente comunale positivo al Coronavirus. L’Area Manutenzione sottoposta a sanificazione

MARTINSICURO – Un operaio del settore Manutenzione del comune di Martinsicuro ha contratto il Sars-Cov-2. Lo ha scoperto attraverso un tampone fatto privatamente e lo ha comunicato al municipio truentino. Tutta l’area Manutenzione, nel fine settimana, è stata oggetto di una sanificazione e sono in corso i tamponi ai nove dipendenti di quel comparto.

Al momento sette sono risultati negativi. Per due bisognerà ancora attendere. La sede comunale di via Moro resta comunque aperta al pubblico e tutto funziona regolarmente fatta eccezione per questo settore che subirà qualche contraccolpo ancora da definire. Bisognerà capire se i lavoratori venuti a contatto col positivo, seppur il tampone non abbia rilevato la presenza del virus, dovranno restare in isolamento.

A deciderlo sarà la Asl di Teramo che, poi, comunicherà la decisione al primo cittadino. I dipendenti provengono da Marche ed Abruzzo.