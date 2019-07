Le lampare ddel porto di San Benedetto conquistano Pescara. Affluenza record per il “Principe Azzurro dell’Adriatico”

PESCARA – Si è concluso con affluenza record l’evento di Promozione del Pesce Azzurro a Marchio di Qualità “Il Principe Azzurro dell’Adriatico” prodotto locale dell’O.P. ABRUZZO dal 26 al 29 luglio presso il Porto di Pescara, Via Raffaele Paolucci, in occasione Festa di S. Andrea.

Realizzata dall’Organizzazione dei produttori ABRUZZO PESCA Soc. Coop., con l’obiettivo di promuovere il Pesce azzurro in collaborazione con la Partners in Service Srl titolare del CEA «Ambiente e Mare», R. Marche.

O.P. ABRUZZO PESCA è un’ organizzazione di produttori del Medio Adriatico riconosciuta dal MIPAAFT, l’Obiettivo dell’O.P. ABRUZZO PESCA è quello di gestire la promozione e commercializzazione dell’intero pescato a Marchio di Qualità “Il Principe Azzurro dell’Adriatico”.

Presso lo stand gastronomico è stato possibile degustare eccellenze marinare a base di pesce azzurro, pescato fresche in Adriatico, preparate e servite nei modi tipici dai Pescatori dell’O.P. ABRUZZO PESCA.

Gli eventi ed intrattenimenti per tutte le età hanno avuto un grande successo!!!

Per i più piccoli tutte le sere dalle ore 18.30 alle 21.30, è stato allestito nell’Area eventi di Promozione del Pesce Azzurro il laboratorio didattico “Il Gioco del Principe azzurro””, un tappeto pedagogico (3×2 m) per educare i bambini alla sostenibilità sin dalla giovane età , in presenza di educatori qualificati del CEA; e dalle ore 20.30 – 21.00, proiezione video realizzati O.P. ABRUZZO PESCA.

Obiettivo dell’evento è stato quello di sensibilizzare la popolazione al consumo del prodotto ittico locale, in particolare della pesce azzurro, nel rispetto della sua stagionalità e al consumo intelligente, nella consapevolezza che mangiare pesce fa bene e lo si può fare a un prezzo contenuto, specialmente in alcuni periodi dell’anno, promuovendo la tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc. Sono state distribuite in modo gratuito le ricette a basa di pesce azzurro realizzate ad hoc dall’ dell’O.P. ABRUZZO PESCA

Il Marchio di Qualità Collettivo «Il Principe Azzurro dell’Adriatico» è stato realizzato in piena rispondenza ai seguenti obiettivi dell’OP Abruzzo Pesca:

• promuovere l’esercizio di attività di pesca redditizie e sostenibili da parte dei propri aderenti in piena conformità della politica di conservazione prevista, in particolare, dal Reg. (UE) n. 1380/2013 e del diritto ambientale, rispettando nel contempo la politica sociale e, ove lo Stato membro interessato lo preveda, la partecipazione alla gestione delle risorse biologiche marine;

• evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate di stock commerciali e, ove necessario, farne il miglior uso possibile senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, in conformità dell’articolo 15 del Reg.(UE) n.1380/2013;

• contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e all’accesso dei consumatori ad un’informazione chiara e completa.nformazione chiara e completa.

• garantire l’origine del prodotto al consumatore in modo più restrittivo, rispetto alle indicazioni di legge, rispetto alla macroarea “Mar Mediterraneo” attualmente richiesta dalla normativa comunitaria (Zona Fao di pesca 37, Mediterraneo Centrale (Sottozona 37.2), Mar Adriatico (divisione 37.2.1).