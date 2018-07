La multinazionale cinese Haier incontra Gino Sabatini per lo sviluppo dell’agroalimentare

ASCOLI PICENO – Si è svolto questo pomeriggio presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno l’incontro tra il presidente Gino Sabatini e la multinazionale cinese Haier. Il colosso leader nel settore degli elettrodomestici, insieme alla società Brains&Co partner in Italia del gruppo cinese, sta sviluppando la commercializzazione delle eccellenze marchigiane all’interno del progetto Air Cooking. Le eccellenze del Bel Paese sono molto ambite dai consumatori cinesi, sempre più alla ricerca di alimenti sani e di alta qualità.

“La regione Marche rappresenta al meglio la varietà dei prodotti enogastronomici italiani – spiega il presidente Sabatini -. Nel Piceno siamo leader nella produzione di vino, l’olio d’oliva marchigiano ha ottenuto la certificazione europea IGP, abbiamo le olive ascolane, i salumi, la pasta, i formaggi e diversi presidi Slow Food. Grazie al buon cibo siamo una delle province italiane con il maggior numero di ultracentenari. Ma non ci fermiamo qui. La nostra forza è anche l’artigianato, l’arte e la meccanica. Siamo felici di aver attirato l’attenzione di una multinazionale così importante, che ha l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy in Cina”.

L’export di prodotti agroalimentari italiani in Cina ha toccato i 500 milioni di euro nel 2017. Il vino, la pasta, l’olio extra vergine di oliva e i formaggi sono tra i prodotti più apprezzati dai consumatori cinesi. “Haier ha deciso di investire nel settore Food&Beverage puntando su prodotti di alta qualità riconoscibili a livello internazionale – spiega Andrea D’Ippolito, International Advisor di Brains&Co -. Il loro progetto prevede la nascita di experience space nelle più importanti città della Cina con all’interno ristoranti italiani, scuole di cucina e store per l’acquisto di prodotti, sia online che offline. Dopo la prima apertura di Pechino, il secondo centro sarà inaugurato ad ottobre a Shanghai”.

Durante la prima visita nelle Marche dello scorso ottobre, i manager di Haier erano rimasti molto colpiti dai danni subiti dal terremoto del 2016. Anche da questo nasce l’idea di coinvolgere il più possibile le eccellenze del territorio. “Ci siamo innamorati del Piceno, Ascoli è bellissima e il cibo è squisito – rivela Sheng Tsao, direttore degli investimenti di Haier -. Siamo convinti che qui si possa fare un ottimo lavoro insieme ai nostri partner italiani e grazie al supporto del presidente Sabatini. Speriamo di poter ospitare al più presto una delegazione della Regione Marche in Cina”.