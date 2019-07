In Polonia i corpi di venti morti marchigiani della Grande Guerra. Tra le vittime anche ripani e montefiorani. Ecco i nomi

Sono state ricostruite le loro storie ed è stata restituita loro la propria identità. Un lavoro lungo oltre cento anni ma che ha portato a rendere onore a venti cittadini marchigiani, appena ventenni all’epoca della Prima Guerra Mondiale, morti in Polonia. Ieri pomeriggio (5 luglio) al cimitero militare italiano della Grande Guerra a Wroclaw (Breslavia) in Polonia, alla presenza della console onoraria italiana in Polonia, Monika Przemysława Kwiatosz, del capogruppo in Consiglio regionale, Fabio Urbinati, e di una delegazione dell’associazione “Infiorata di Montefiore dell’Aso”, guidata dal presidente, Graziano Amadio, e dal vice sindaco di Montefiore dell’Aso, Tony Maurizi, è stata inaugurata una targa in memoria dei caduti, realizzata proprio dagli infioratori della località picena.

Nel cimitero militare italiano a Breslavia sono sepolti i soldati italiani catturati prigionieri dai tedeschi dopo la battaglia di Caporetto il 24-27 ottobre 1917, durante la Prima Guerra Mondiale. La costruzione del cimitero è iniziata nel 1927, ed il suo costo fu coperto interamente dal governo italiano. Vi sono sepolti i resti di 1016 soldati morti nei campi di prigionia a Breslavia e in settanta altre città della Bassa Slesia. Tra questi sono stati identificati, ad oggi, venti cittadini marchigiani ai quali si è voluto rendere onore e restituire memoria con la cerimonia di ieri e con il dono della targa.

«Voglio ringraziare la console italiana che si è prodigata per valorizzare questo luogo, ritrovare i documenti e restituire l’identità e la storia a questi nostri conterranei ed il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, per avermi delegato a presenziare la cerimonia. Ringrazio anche l’associazione “Infiorata di Montefiore dell’Aso” che ha voluto donare una propria creazione a questo luogo, a ricordo dei cittadini marchigiani che hanno perso la vita in guerra». Queste le parole del capogruppo Urbinati. «Per il momento – ha ripreso Urbinati – siamo riusciti a risalire a venti nomi e venti storie, ma potrebbero essere altri i marchigiani che sono stati sepolti in questo luogo. Se i discendenti di chi fu soldato portato prigioniero a Breslavia volessero sapere se il proprio antenato si trovi in questo cimitero militare può contattare la Regione Marche e provvederemo ad approfondire la ricerca. È veramente una grande emozione ed è un grande onore essere qui oggi – ha proseguito Urbinati –, in questa città dove un tempo trovarono la morte tanti giovani italiani e marchigiani e che invece oggi ospita oltre 100mila studenti nella sua rinomata Università anche grazie alle possibilità offerte dall’Erasmus. È il segno evidente di come sia cambiata l’Europa in questi cento anni di storia».

Ecco i nomi dei caduti marchigiani:

ARGENTINI PIETRO di Angelo N. 13.12.1897 GENGA (AN), M. 16.07.1918;

LUCESOLI ALESSANDRO di Nazzareno N. 30.04.1891 AGUGLIANO (AN), M. 20.10.1918;

MORBIDELLI GIACOMO di Serafino N. 07.03.1887 SENIGALLIA (AN), M. 30.08.1918;

PASCUCCI ANGELO N. 17.07.1897 ANCONA, M. 03.04.1918;

SCHAVONI GIULIO di Rinaldo N. 14.01.1891 MONTE ROBERTO (AN), M. 07.04.1918;

CIARROCCHI TOMMASO di Eugenio N. 16.07.1879 CARASSAI (AP), M. 27.09.1918;

COSSIGNANI NAZZARENO di Pacifico N. 04.02.1879 MONTEFIORE DELL’ASO (AP), M.18.07.1918;

FILIAGGI NICOLA di Filippo N. 15.10.1879 CASTIGNANO (AP), M. 27.03.1918;

FRANCESCHETTI FLORINDO di Serafino N. 04.05.1884 MONTEGRANARO (ora FM,all’epoca AP), M. 05.04.1918

FRANCHI BENVENUTO di Berardino N. 16.07.1898 ARQUATA DEL TRONTO (AP), M.16.07.1918;

GIROLAMI PASQUALE di Paolo N. 04.10.1881 COLLI DEL TRONTO (AP), M. 18.03.1918;

IOBBI LUIGI di Giuseppe N. 08.01.1890 RIPATRANSONE (AP), M. 11.05.1918;

LEONI ANTONIO di Giansante N. 23.03.1882 FERMO (all’epoca AP), M. 17.04.1918;

PACIONI ANTONIO di Vincenzo N. 17.11.1889 MONTELPARO (ora FM, all’epoca AP), M.23.10.1918;

ZINGARETTI SILVIO di Pacifico N. 04.04.1897 ARCEVIA (AN), M. 16.03.1918;

ANGELETTI LUIGI di Nazzareno N. 10.03.1894 POLLENZA (MC), M. 02.05.1918;

PAVONI DOMENICO di Angelo N. 09.12.1895 SEFRO (MC), M. 29.08.1918;

SABBATUCCI ULDERICO di Giuseppe N. 02.06.1897 FIASTRA (MC), M. 19.08.1918;

SPARAPAMI GIOVANNI BATTISTA di Angelo N. 08.04.1882 APIRO (MC), M. 31.03.1918;

URRIANI LUIGI di Emidio N. 27.03.1887 ACQUASANTA (AP), M. 19.07.1918.