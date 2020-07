Il Vinitaly celebra la cantina Centanni. Sul podio i vini senza solfiti frutto della sperimentazione nell’agricoltura sostenibile

MONTEFIORE DELL’ASO – E’ il volto dell’Italia che non si ferma e stabilisce sempre nuovi traguardi nonostante le difficoltà del momento quello dell’azienda Agricola Centanni di Montefiore dell’Aso che ha riscosso un nuovo importante risultato al Vinitaly di Verona. La più grande fiera mondiale dedicata al settore vinicolo pur essendo stata posticipata al 2021 per l’emergenza pandemica, è stata riformulata in versione digitale ed ha tenuto comunque in piedi la degustazione dei prodotti e la scelta dei top di gamma in campo internazionale per ogni sezione e tipologia di concorso. Per la cantina marchigiana sono stati attribuiti ben quattro premi all’interno della selezione internazionale “ 5StarWines – the Book ” e decretati dalla giuria composta da esperti di fama mondiale altamente qualificati come: giornalisti specializzati, ‘m aster of wine’, master of sommelier’, ‘Via’ expert e ambassadors, enologi e diplomati Wset. La differente provenienza geografica, la varietà dei profili professionali dei giudici e il processo di degustazione alla cieca, garantiscono oggettività alla selezione.

L’azienda Centanni, ‘Biologica da sempre’, ha presentato i propri vini nella categoria ‘Wine Without Walls’, una sezione speciale che riconosce a livello internazionale l’impegno dei produttori nell’agricolturabiodinamica e biologica, impegnati nel diffondere la consapevolezza della ‘viticoltura sostenibile’ e premia i prodotti che più si distinguono nel preservare la naturalezza del terreno, dei vitigni e dei relativi prodotti.

Ecco i quattro sul podio che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento: Marche Igt Rosso Vino Biologico “Puro” 2019 (Senza Solfiti Aggiunti), punteggio: 94, Rosso Piceno Doc Vino Biologico “Rosso Di Forca” 2017, punteggio:93, Offida Docg Pecorino Vino Biologico 2019, punteggio 91, Marche Igp Rosato Vino Biologico “Profumo Di Rosa” 2019, punteggio 90.

Il concorso raccoglie soltanto vini di pregio che ricevono un punteggio pari o superiore ai 90/100, segnala e certifica su scala mondiale ad amanti del vino e ristoratori le cantine di spicco impegnate a migliorare i loro prodotti e porterà alla realizzazione di una guida che sarà distribuita nelle maggiori fiere di settore in Italie e all’estero.

Un Grande risultato in campo internazionale per l’azienda Centanni in piedi da quattro generazioni che ha sempre puntato sulla qualità, sul biologico e sui vitigni marchigiani. A parlarne Giacomo Centanni, titolare dell’azienda che lavora in team con la sua famiglia ed ha lanciato questa nuova linea di prodotti che va ‘oltre il biologico’ considerandola la nuova generazione dei vini senza solfiti e pesticidi, nata dalla ricerca e dal rispetto per l’ambiente. “Essere premiati con quattro vini – afferma Giacomo Centanni – dimostra l’impegno che mettiamo nel nostro lavoro e la soddisfazione maggiore è stata raggiungere un grande punteggio con un vino senza solfiti. – aggiunge – Crediamo nei vini della nostra regione e nel nostro territorio. Quattro premi sono sinonimo – chiude Giacomo Centanni – che ogni vino è importante per noi, che mettiamo la stessa cura su tutti i prodotti”. Durante le tre giornate di degustazione alla cieca da parte del panel di giurati. Ad ogni vino selezionato è dedicata una pagina corredata da foto, informazioni sull’azienda, punteggio 5StarWines e note di degustazione del panel. Ora l’azienda situata nella suggestiva cornice della Valdaso, verrà inserita con questi prodotti, frutto della cura e l’amore per la terra marchigiana nelle pagine della “Guida Agile edition 2020” che conterrà la sezione dedicata a ‘Wine Without Walls’. La giuria che ha decretato le etichette da inserire nella Guida è coordinata e presieduta da Monty Waldin, esperto e scrittore di vini biologici, biodinamici.