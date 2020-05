Il punto di Massimiliano Castagna. Correre con la mascherina? Norme poco chiare e confusionarie

di MASSIMILIANO CASTAGNA

L’ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri del 26/4/2020 prevede che è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Il provvedimento non chiarisce se l’attività possa essere svolta nella regione o solo nel comune di residenza o dimora o domicilio.

La Regione Marche con ordinanza del 30/4/2020 ha disciplinato ed integrato il provvedimento governativo, prevedendo che è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio regionale, con divieto di assembramenti e con l’obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante.

La Regione Marche prescrive l’obbligo della mascherina, guanti e liquido igienizzante quando si accompagna i minori o non autosufficienti solo per le persone. La Regione Marche ha anche specificato che si può andare anche con la bicicletta, considerata giustamente attività motoria e soprattutto che, ci si può muovere per svolgere l’attività motoria per tutto il territorio regionale.

L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale prevede altresì, in chiusura una disposizione poca chiara, rispetto a quella che era stato descritta in precedenza.

Infatti, in generale sono consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei DPI per quanto applicabili.

Cosa sono i DPI? Sono le attrezzature utilizzate per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.). I DPI per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati. La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l’inalazione.

Allora chi andrà a correre dovrà portare la mascherina?

Prima non si prescrive, poi si obbliga in modo generico all’uso in quanto applicabili. Perchè le norme fatte in Italia sono sempre poco chiare e creano solo confusione e contenziosi per il cittadino?