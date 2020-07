Il maestro dei giornalisti piceni compie 105 anni. Tanti auguri a Bruno Squarcia

ASCOLI PICENO – Il decano dei giornalisti piceni, Bruno Squarcia, oggi compie 105 anni. Un traguardo invidiabile per Bruno che ha trascorso buona parte della sua vita al servizio dei cittadini e dei suoi lettori. Agli auguri che stanno in queste ore arrivando al maestro ci uniamo anche noi della redazione de La Nuova Riviera. Oggi pomeriggio alle 17, come particolare regalo di compleanno, l’associazione Marche in Video pubblicherà sul proprio canale Youtube e sulla pagina Facebook, la video-intervista presentata in una serata evento lo scorso dicembre ad Ascoli.