Gran Gala di solidarietà della Croce Rossa. Angela Piotti Velenosi sarà testimonial nel 2019

ASCOLI PICENO – Gran gala della Croce Rossa all’insegna della solidarietà. Anche quest’anno il tradizionale appuntamento con il gran gala della Croce Rossa di Ascoli è stato organizzato con una cena di beneficenza, nella splendida cornice del ristorante Villa Pigna. Ospite d’onore della serata è stato Dario Faini che ha allietato la platea con l’esecuzione di musiche al pianoforte. Toccante il momento in cui ha voluto ricordare le vittime di Corinaldo e ringraziato la Croce Rossa per essere intervenuta subito dopo la tragedia.

“E’ stata una serata – afferma la presidente Cristiana Biancucci – durante la quale si respirava aria di vera fratellanza di solidarietà. Sono stati molti gli invitati che hanno risposto positivamente al nostro invito. Il galà si sta dimostrando essere il consuntivo di un anno di proficue attività”.

Il ricavato del gran gala verrà utilizzato per sostenere le attività della Croce Rossa come l’acquisto del cardiomonitor. Importante è stato il momento in cui la presidente Biancucci insieme alla vice presidente della Croce Rossa Marche Cristina Perozzi hanno insignito l’imprenditrice Angela Piotti Velenosi come testimonial di Croce Rossa di Ascoli per il 2019.

A lei è stata donata una spilla con l’emblema della Croce rossa e mezza luna rossa che rappresentano rispettivamente il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna che costituisce la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Un impegno importante per la Velenosi che grata si è messa al servizio delle molteplici attività di Croce Rossa del comitato di Ascoli.