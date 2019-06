Educazione alimentare, a Martinsicuro grande festa fniale per “L’Adriatico a Scuola”

MARTINSICURO – Un Successo la festa finale dell’iniziativa “L’Adriatico a Scuola Imparo, Gioco, Mangio…” alla scoperta del Mare Adriatico, della Pesca Sostenibile e della Sana Alimentazione. La Campagna Educativa Alimentare finanziata dalla regione Abruzzo e dal Fondo Europeo della Pesca FEAMP 2014-20.

Sono stati coinvolti i bambini delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Martinsicuro, una giornata ricca di emozioni: Percorsi didattici, Laboratori educativi, Laboratorio Culinario, hanno portato bambini e adulti alla scoperta del mare e del pesce dell’Adriatico (Gratuiti).

I bambini hanno fatto la visita guidata all’ Ecomuseo del Mare e della Pesca di Martinsicuro grazie Associazione Martinpescatori Presidente Franca Ferreri ed Adamo per scoprire il Mare Adriatico e la Pesca Sostenibile!

Sono stati realizzati diversi Laboratori Educativi guidati dagli educatori CEA Ambiente e Mare, Partners in Service, il Tappeto del Principe Azzurro, gioco di psicomotricità e laboratorio a pesca dei rifiuti per educare al rispetto del mare e conoscere i principali rifiuti che si trovano in mare!

Interessantissimo sia per i bimbi che i genitori che hanno partecipato al Laboratorio Culinario “Tecnica della Sfilettatura e Ricette Tradizionali” a cura dello Chef Federico Palestini, Osteria Caserma Guelfa, San Benedetto del Tronto.

Infine è stata allestita la mostra Lavori Concorso “L’Adriatico a Scuola” .

L’evento è stato organizzato da Partners in Service Srl, Titolare del Centro di Educazione Ambientale, CEA “Ambiente e Mare”, in collaborazione con il Comune di Martinsicuro, il Vice Sindaco Giuseppina Camaioni Assessore alla Cultura, Beni Culturali e Pubblica Istruzione .