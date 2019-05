Dopo Sanremo la Mille Miglia. La Fi.Fa. Security in prima linea per la sicurezza della gara famosa in tutto il mondo

E’ con cento operatori che la Fi.Fa. Security di San Benedetto sta garantendo la sicurezza della 37° edizione della Mille Miglia, da Brescia a Roma e ritorno in quattro giorni, per un totale di 1801 chilometri. Per rafforzare gli aspetti legati alla sicurezza, oltre a un impiego maggiore di operatori e con elevato standing, è stato ridotto anche il numero delle vetture in gara che sono 430 e non 450 come gli anni passati. Grazie alla professionalità acquisita nei corsi di formazione dell’azienda, come il Vip Protection, e le esperienze vissute negli anni per aver gestito eventi di questo genere (il festival di Sanremo, la Mostra del Cinema di Venezia, ecc.) a Fi.Fa. Security Network è stata affidata la gestione della sicurezza, dal servizio security in tutte le tappe della manifestazione (Brescia, Milano Marittima, Fabriano, Roma, Siena, Modena, ecc.), allo stewarding, dall’accompagnamento vip al controllo degli accessi nei luoghi di arte, cultura e design coinvolti nell’evento.

Grande soddisfazione per i titolari della Fi.Fa.Security, Fabio e Filiberto d’Angelo, e sicuramente una bellissima e formativa esperienza per i nostri operatori della sicurezza. La soddisfazione è doppia – dicono i titolari – perché un’agenzia di provincia come la nostra dà lavoro a tante persone del territorio, si aggiudica gli eventi più prestigiosi nel territorio nazionale. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, esprimono immensa gratificazione per aver partecipato a quella che viene definita la “gara più bella del mondo”. Dopo la tappa marchigiana, è tutto pronto per l’ultimo giorno, sabato 18, ed il nostro responsabile Vannini Simone attende con ansia la chiusura dell’evento della Mille Miglia perché già martedì prossimo sarà a Mugello per l’organizzazione della MotoGP, che vedrà l’impiego fino a 280 operatori.

In vista dei numerosi eventi, concerti e tour teatrali in programma nella stagione estiva, l’azienda seleziona personale da impiegare in diversi ruoli, dalla security alla movimentazione merci, montaggio e smontaggio palchi. Gli interessati sono pregati di inviare il curriculum all’indirizzo: [email protected] L’azienda è tra i primi Istituti in Italia autorizzati alla formazione per la sicurezza a ogni tipo di livello, il 90% del personale Fi.Fa. Security è formato direttamente dalla Fi.Fa. Academy, di cui il 25% sono donne. Ogni anno vengono formati molteplici operatori da impiegare nei vari servizi garantendo un livello di qualità ed eccellenza. Molti di loro hanno trasformato quella che era una passione in un vero e proprio lavoro ricoprendo oggi i ruoli più alti della professione, dal coordinatore al security manager.