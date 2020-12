Bottega del Terzo Settore, Roberto Paoletti confermato presidente. Franco Zazzetta, Vice.

ASCOLI PICENO – Il Comitato Direttivo dell’Associazione Bottega del Terzo Settore, riunitosi oggi, ha rinnovato la fiducia a Roberto Paoletti, confermato Presidente dell’Associazione, e a Franco Zazzetta, confermato nel ruolo di Vice Presidente. Entrambi sono in carica per il secondo mandato consecutivo, e fino al 2023.

La scelta del direttivo dimostra che la strada fin qui percorsa, i risultati importanti conseguiti, e soprattutto la strategia delineata per il prossimo triennio dal direttivo incontrano il favore delle 170 organizzazioni di Terzo settore che aderiscono al sodalizio di Corso Trento e Trieste.

“Sono veramente contento per la riconferma del mio mandato in qualità di Presidente e di Franco Zazzetta in qualità di Vice Presidente – ha dichiarato Roberto Paoletti. Il prossimo triennio ci vedrà impegnati, così come raccomandato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nel perseguimento del percorso di innovazione, di inclusione e di confronto con altre realtà di rilevanza nazionale ed internazionale. Individuare le migliori esperienze, indagando oltre i confini locali, in ambito nazionale ed internazionale, in un processo di contaminazione e generativo di opportunità a beneficio del Terzo Settore e della nostra comunità, costituisce un importante obiettivo che ci siamo dati e che è stato ampiamente condiviso dalla base sociale. I prossimi passi vedranno la costituzione di una impresa sociale di diretta emanazione di Bottega Terzo Settore che possa operare sul tema della costruzione di nuove opportunità di lavoro per i giovani ed i meno giovani della nostra comunità; inoltre, sarà definito il nuovo statuto dell’Associazione Bottega Terzo Settore al fine di garantire l’adeguamento con le norme dettate dalla riforma del Terzo Settore, che favorirà un maggior coinvolgimento dei soci nelle dinamiche elettive e decisionali, garantendo un’adeguata rappresentanza territoriale e soprattutto una “governance” stabile e duratura. La collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, sia a livello strategico che operativo, grazie alle alte professionalità presenti nella struttura organizzativa, rappresenta linfa vitale per l’Associazione Bottega Terzo Settore per la costruzione di nuovi ed avvincenti percorsi di sperimentazione con il coinvolgimento degli attori territoriali, in primis le università, e soprattutto favorendo la contaminazione e l’inclusione attiva sia degli Enti pubblici e sia del mondo del profit”.

Il Comitato direttivo dell’Associazione, eletto in seno all’Assemblea dei Soci del 21 dicembre sorso, risulta dunque composto da: Roberto Paoletti (Presidente), Franco Zazzetta (Vice Presidente), Margherita Anselmi, Franco Bruni, Marco Ciccola, Ivano Corradetti, Ilaria Vallesi.