“La campagna di vaccinazione prosegue senza sosta e nonostante qualche disguido nelle forniture delle dosi, tutti i richiami sono garantiti. E’ di ieri la consegna di oltre 50mila dosi di Pfizer” Lo dice l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. “Ringrazio innanzitutto gli operatori sanitari sempre in prima linea, che le Marche da mesi sono tra le prime regioni in classifica che si distinguono per efficienza”