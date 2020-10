Acquaroli firma l’ordinanza: didattica a distanza parziale per tre settimane

Didattica a distanza da sabato per tutte le classi terze, quarte e quinte delle superiori per almeno la metà delle ore totali di lezione su tutto il territorio marchigiano. E l’ordinanza che il presidente della Regione Francesco Acquaroli firmerà tra oggi e domani. La decisione del presidente, valida per tre settimane, si legherebbe all’impossibilità del settore dei trasporti di garantire il distanziamento tra gli studenti.

Per le attività commerciali non si riducono ore e giorni di apertura, ma si rafforzano le misure di sicurezza. Sarà consentita la presenza di una persona ogni dieci metri quadrati. Vietato inoltre il consumo in assembramento all’aperto, nelle vicinanze delle attività commerciali.

“Il contagio sta crescendo nella nostra Regione, il trend è in ascesa e il numero degli asintomatici resta prevalente”, dice Acquaroli. “Dobbiamo sottolineare che anche tra i sintomatici il ricorso alle strutture ospedaliere non è numeroso, ma la crescita è evidente. Servono misure di prevenzione per rallentare il contagio e mettere in condizione la Regione di prevenire scenari peggiori che vanno scongiurati. L’ordinanza vuole mettere in campo tutte le azioni preventive senza condizionare le attività economiche”.