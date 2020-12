Treni, Cinque Stelle: “In Umbria e nelle Marche problemi e guasti da settimane”

“Da settimane, i treni che attraversano l’Umbria e le Marche, hanno problemi tecnici e guasti agli impianti che regolano la circolazione ferroviaria”. A dirlo, in una nota congiunta, sono le deputate e le senatrici umbre e marchigiane del M5s Emma Pavanelli, Tiziana Ciprini, Patrizia Terzoni, Donatella Agostinelli, Rossella Accoto.

“Per i viaggiatori che utilizzano la linea ferroviaria regionale in direzione Roma, in particolare, treni in ritardo fino a 80 minuti. Tante le segnalazioni che parlano di quasi cinque ore di viaggio su tratti che ne richiederebbero meno di tre. Una situazione che non è più ammissibile. E’ giunta l’ora per Trenitalia di rinnovare il parco treni”.