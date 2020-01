Terza corsia, Forza Italia: “Dalla Regione nulla di concreto”

“Sulla terza corsia, dopo i proclami dei mesi scorsi, l’Amministrazione dimostra di non aver mosso paglia”. Forza Italia torna ad attaccare la Regione sul tema della viabilità.

“I problemi dell’A14 sono da mesi, per non dire anni, sotto gli occhi di tutti con il Fermano e l’Ascolano ormai cappio della viabilità su scala nazionale con gravi ripercussioni sia per le nostre aziende che per il turismo”, dice Jessica Marcozzi. “Ebbene dopo essersi detta “totalmente partecipe delle criticità (dunque ammesse) che da mesi interessano il tratto autostradale” oggetto della mia interrogazione, scopro che l’Amministrazione ha inviato solo qualche letterina qua e là. Sostengono di adoperarsi per una prospettiva a lungo periodo con il MIt per velocizzare l’iter per la terza corsia da Porto Sant’Elpidio a Pedaso e l’arretramento dell’A14 da Pedaso a San Benedetto del Tronto. Chiedono incontri con il ministro De Micheli. Insomma di concreto nulla, nessun piano, nessun progetto, nessuna visione di insieme”.

Prosegue l’azzurra: “E intanto le odissee in autostrada continuano quando, invece, le infrastrutture sono la chiave di volta per il rilancio a tutto campo dei nostri territori. Le Marche meritano ben altro che lettere e richieste di incontri. I marchigiani hanno bisogno di prese di posizione nette a vantaggio della collettività. E da qui a qualche mese, con il centrodestra, avranno la possibilità di ottenere quanto spetta loro di diritto”.