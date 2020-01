Terremoto, riapre la prima attività di Visso. “Tre anni per ottenere i permessi”

VISSO – “Tre anni per presentare la domanda e ottenere le autorizzazioni e tre mesi per completare i lavori di ristrutturazione del negozio, questo spiega cosa significa avere a che fare con la burocrazia”. A parlare con l’ANSA è Alessandro Morani, 46 anni commerciante di Visso, borgo marchigiano del Maceratese tra i più colpiti dal terremoto, il primo – “e per ora unico” – ad aver riaperto la propria attività all’interno della “zona rossa” di questo borgo dei Sibillini.

“Ma dopo oltre 36 mesi dalla grande scossa è dura per noi commercianti che viviamo di turismo – rileva – La ricostruzione stenta a decollare, adesso sono iniziati i lavori per la nuova piazza di Visso e questo spero che possa dare un impulso positivo a questo paese, anche se tutti noi vogliamo riavere quanto prima la nostra storica piazza, quella del centro storico”. Lui è riuscito a rientrare nel suo storico negozio di telefonia e ai suoi colleghi che invece sono in attesa di recuperare i loro locali.