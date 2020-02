Terremoto, progetto da 6 milioni per ridurre l’isolamento sociale

Ricerca e innovazione al servizio delle persone con fragilità, in particolare anziani, per agevolare la mobilità e ridurre l’isolamento sociale nell’ambito di piccole comunità locali in particolare nel ‘cratere’ sismico.

E’ il programma Mosaico, “MOdelli, prodotti e Servizi per rendere socialmente Attiva ed Inclusiva e la vita di persone fragili in Comunità diffuse sul territorio”, frutto dell’Accordo per l’innovazione tra ministero dello Sviluppo economico e Regione Marche, presentato dall’assessora alle Attività produttive, ricerca e innovazione Manuela Bora.

Il programma prevede investimenti in ricerca e sviluppo per oltre sei milioni di euro e verrà realizzato dall’aggregazione d’imprese: Vega srl (capofila) di Ponzano di Fermo, Namirial spa di Senigallia, Itaca srl di Montegranaro, Coos Marche Soc. Coop. con l’Università Politecnica Marche.

Alla presentazione c’erano anche i rappresentanti di imprese e istituzioni. Saluto del presidente Coos Marche, Amedeo Duranti, e del rettore Gian Luca Gregori.