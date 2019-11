Smau Marche, il Gruppo Bucciarelli lancia Analisifacile. Il portale è dedicato a salute e ambiente

Il Gruppo Bucciarelli è tra le aziende protagoniste della Prima Edizione di SMAU Marche svoltasi nella giornata odierna ad Ancona nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana.

La giornata è stata l’occasione per lanciare, con un primo pitch ufficiale, Analisifacile.com, portale dedicato ad ambiente, salute e benessere del consumer; si tratta di un e-commerce dedicato alle analisi chimiche e microbiologiche che possono essere utili a qualsiasi persona che voglia verificare la potabilità dell’acqua di casa, la salubrità dell’ambiente in cui vive o la corretta etichettatura dell’alimento che compra.

“Il portale attualmente è online con prodotti legati a 5 aspetti dell’igiene e del benessere – commenta Franco Bucciarelli – ma abbiamo in programma di inserirne almeno altri 2 entro fine mese per ampliare la gamma di prodotti in quei settori dove c’è più sensibilità e per i quali abbiamo competenze specifiche all’interno del nostro gruppo, tra cui analisi legate ad aspetti tossicologici ”.

L’idea è quella che ha vinto quest’anno GBHackathon, che è stata portata avanti da un team composto da 4 ragazzi, di cui due allora diplomandi all’Istituto Montani di Fermo ed oggi studenti all’Università di Bologna.

“Dal giorno dopo GBHackathon – conclude Bruno Bucciarelli – abbiamo iniziato a lavorare su tutti e cinque i progetti che hanno preso parte alla competizione con l’obiettivo di creare Startups innovative da lanciare sul mercato”.

Durante la giornata, che ha visto diverse tavole rotonde, conferenze e live show, Franco Bucciarelli è intervenuto nella tavola rotonda su open innovation a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Marche Manuela Bora ed il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.