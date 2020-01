Sisma, Celani: “Territorio dimenticato, la rimozione delle macerie è ferma”

“Non è più possibile temporeggiare o perdere tempo: il nostro territorio vuole risposte”. Piero Celani torna a parlare del sisma, denunciando lo stato di abbandono subito dai sindaci marchigiani.

“Il Decreto Sisma recentemente approvato dal Parlamento è totalmente privo di azioni concrete. La rimozione delle macerie è ferma, in quanto non è stato differito il termine al 31 dicembre 2020, così come invece è stato fatto per lo stato di emergenza, il trasporto e il deposito delle macerie in siti di stoccaggio intermedio quindi la rimozione delle stesse è ferma. I contratti del personale assegnato ai Comuni, e che andranno in scadenza nei prossimi mesi, rischiano di non poter essere rinnovati per un’ulteriore anno, così come previsto dalle norme vigenti, poiché la copertura finanziaria è garantita solo fino al 31 dicembre”.

Prosegue il consigliere regionale di Forza Italia: “Dopo quattro anni il ripristino di una normale viabilità nelle aree del sisma è un miraggio: le strade sono ancora chiuse e i cantieri avviati sono già fermi. Emblematico il caso della Salaria, dove dopo sei mesi dallo stop del cantiere in seguito al fallimento dell’impresa appaltatrice, nessuno comunica, se e quando, riprenderanno i lavori di adeguamento dell’importante strada consolare. Il Governo ha totalmente ignorato le richieste che provenivano dai territori e non è stato neppure in grado di adeguare alcune scadenze. Dopo gli annunci roboanti e le centinaia di passerelle, il territorio, stanco di aspettare, rischia la desertificazione economica e sociale. Il Presidente della Regione Marche Ceriscioli, seppur con immenso e ingiustificato ritardo, nelle fasi di approvazione dell’ultimo decreto Sisma aveva affermato che era “di vitale importanza” il recepimento delle richieste che arrivavano dai Sindaci. Oggi, considerato l’assordante silenzio sul tema, è chiaro che per il governo regionale le problematiche del Sisma non sono più prioritarie. E non solo il sisma”.

Insiste Celani: “A questo punto sembra proprio che al Pd, tutto preso dal corteggiamento politico al M5S, ogni problema della nostra Regione, passi in secondo piano. È giunto quindi il momento che, tutte le forze politiche, alternative a questo “rovinoso” centro sinistra regionale presentino al più presto un progetto per risollevare dal punto di vista socio-economico, questo nostro bellissimo territorio, occupato da tantissima gente laboriosa che da troppo tempo è rimasta inascoltata, nonostante i proclami demagogici, degli attuali amministratori. Noi di Forza Italia riteniamo che ci siano tutte le condizioni affinché il centrodestra unito possa presentare ai marchigiani un progetto concreto e vincente in grado di rivitalizzare tutti i settori della nostra economia e ridare fiducia a tantissime famiglie”.