Sisma, Celani: “Ricostruzione priorità nazionale, bravo Berlusconi a ricordarlo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO “La ricostruzione del centro italia è una priorità nazionale, bene ha fatto il Presidente Berlusconi oggi a ribadirlo”. Piero Celani è soddisfatto per le parole pronunciate in giornata dall’ex presidente del Consiglio.

“I territori sono ancora in piena emergenza, la ricostruzione è un miraggio, la burocrazia ostacola e rallenta, ogni speranza di tornare velocemente alla normalità sta venendo meno. C’è urgente bisogno di una norma speciale per il sisma del Centro Italia che consenta apposite deroghe capaci di superare i vincoli e le relative lentezze delle norme ordinarie. I Sindaci del cratere chiedono da tempo un cambio di passo, il precedente Governo del “Cambiamento” nonostante le tante promesse ha deluso su tutta la linea. Pochi giorni fa abbiamo commemorato i tre anni dal sisma, ora non è più consentito temporeggiare, i sindaci e le comunità hanno bisogno di interlocutori autorevoli capaci di far tornare in cima alle priorità del nuovo Governo la ricostruzione dei nostri meravigliosi borghi distrutti”.