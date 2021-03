Servizi di cura degli animali, nelle Marche le attività riaprono martedì

L’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia nelle Marche sarà consentita a partire da martedì. Lo ha deciso la Regione. Bisognerà tuttavia mantenere l’obbligo di appuntamento e il divieto di ingresso dei clienti nei locali, presentare una autocertificazione dove si conferma che l’animale non convive con persone poste in quarantena o positive al covid e limitare all’essenziale i contatti

tra addetti e clienti stessi.

“E’ stato un lavoro di squadra partito dal comune di San Benedetto con il consigliere della Lega Pasqualino Marzonetti, passato poi al sottoscritto, preparato dall’Assessore Mirko Carloni , con ordinanza finale del Presidente Acquaroli”, dichiara il consigliere regionale Andrea Maria Antonini. “Un atto importante , in deroga alle attuali disposizioni, per il lavoro di quasi 300 attività nella nostra Regione e per i tanti amanti dei nostri amici a quattro zampe”.