Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita martedì 8 settembre alla Santa Casa di Loreto. Il Capo dello Stato sarà accolto dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dal Cin e alle 11.30 presenzierà alla Santa Messa. La celebrazione sarà presieduta da Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede. Al termine, il Presidente Mattarella accenderà la lampada per la pace.