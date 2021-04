Scuola, da lunedì nelle Marche lezioni in presenza al 60 per cento

L’orientamento nelle Marche per le lezioni in presenza a scuola nelle Superiori, dal 26 aprile prossimo, è di una frequenza al 60%. Lo ha riferito il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti a margine della firma di due accordi con la Regione e con gli Ospedali Riuniti di Ancona per la scuola in ospedale e per il servizio di istruzione domiciliare in casa o in ospedale per ragazzi che non possono frequentare lezioni in presenza a causa di patologie.

La “ripresa in presenza dal 26 aprile, stando a quello che risulta in corso d’approvazione, – ha ricordato Filisetti – prevede un frequenza tra il 60 e il 100%. A seguito di una interlocuzione con gli assessori regionali, nelle Marche l’orientamento è di una ripresa al 60%”. Una decisione dovuta, riferisce Filisetti, in primo luogo a motivi di “prudenza”.

“Anche se i dati epidemiologici stanno migliorando – spiega – gli esperti consigliano prudenza”. Il secondo motivo c’è il fatto che per il sistema dei trasporti, un ulteriore incremento della percentuale, “comporterebbe doppi turni in questo periodo difficili da realizzare”. “Partiamo con il 60%, – ha aggiunto Filisetti – con l’auspicio arrivare al 100% ma occorre miglioramento situazione epidemiologica e miglioramento capacità di carico dei mezzi pubblici”.