Rifondazione boccia l’intervento di Bertolaso: “E’ una scelta da palcoscenico”

“Inutile ripeterlo la situazione è gravissima, per l’ oggi e per il domani, ma è utile ricordare che parte del problema risiede, nel Paese e nella nostra Regione in particolare, nei tagli sempre più consistenti alla sanità, ospedali chiusi, unità operative smantellate, riduzione di specificità d’emergenza come le terapie intensive”. Lo affermano dal gruppo regionale di Rifondazione Comunista da dove bocciano l’intervento di Bertolaso a supporto delle attività per il contrasto al contagio. “E’ utile ricordarlo – spiegano – perché l’attore principale di questa politica, nella doppia veste di Presidente della Regione e Assessore alla sanità, Ceriscioli, sta, nello stato d’eccezione del momento, imponendo scelte decisioni che certo guadagnano i titoli di giornale ma accrescono la preoccupazione tra i cittadini e, soprattutto, delegittimano chi in questi giorni sta affrontando con grande impegno e tanto coraggio questo cataclisma, cioè gli operatori sanitari e la protezione civile”.

La scelta di contattare e impegnare il dottor Bertolaso per la realizzazione di un ulteriore e delicata unità di terapia intensiva, “sembra rispondere infatti più al bisogno di protagonismo e di ribalta che alla necessità di organizzare un intervento rapido e condiviso. Non solo potevano essere consultati esperti, quelli si cresciuti sul campo, come i dirigenti di Emergency o Medici senza Frontiere, che da anni, realizzano efficaci interventi di emergenza in aree del mondo piene di problemi e difficoltà,siamo certi che il sistema regionale ha competenze e managerialità di grande intelligenza ma più sobrie e disponibili a dare un contributo in questo momento.Energie che già operano nella protezione civile e che possono garantire esperienza, contatti e totale affidabilità, certo avrebbe fatto meno rumore ma, anche per i rapporti già costruiti con il resto della società marchigiana, avrebbero saputo mobilitare energie e trovare la giusta condivisione”.