Ricetta medica, dal primo giugno le famiglie in difficoltà non pagano più 10 euro

Le famiglie marchigiane con reddito Isee inferiore ai 10 mila euro saranno esentate dal pagamento del ticket di 10 euro per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Il provvedimento entra in vigore sabato 1 giugno.

I cittadini sotto la quota citata, quindi, non saranno più chiamati a versare la quota fissa di 10 euro sulla ricetta medica.

Ottenere l’esonero è facilissimo. I cittadini che rientrano in questo parametro dovranno solo rivolgersi ai Caf dei sindacati per richiedere l’Isee e poi presentarsi agli sportelli Asur con la certificazione relativa che verrà riportata sul tesserino sanitario e inserita nell’Anagrafe centralizzata regionale assistiti. All’Arca sono infatti collegati tutti i sistemi di prescrizione dei medici (convenzionati e dipendenti) che potranno desumere poi in tempo reale il diritto all’esonero e riportare sulla ricetta il codice corrispondente ERM-QF. Con questo codice l’assistito dovrà spendere soltanto la somma relativa alla compartecipazione sanitaria senza dover pagare la quota fissa di 10 euro.