Regionali, nelle Marche i Cinque Stelle vanno da soli. Mercorelli ha depositato la lista elettorale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Movimento Cinque Stelle ha depositato la lista elettorale ad Ancona confermando la candidatura a governatore di Gian Mario Mercorelli. Nessun appoggio al Pd, bensì una corsa in solitaria, come da giorni si era prospettato.

“Da qui in poi non si scherza più”, dice Mercorelli. “Manca soltanto un mese e gli elettori sono gli unici che possono liberare la nostra splendida regione dal giogo in cui si trova. Non vi fate abbindolare dal finto dualismo destra-sinistra, ha un solo scopo fare in modo che tutto cambi affinché nulla cambi. Solo con il Movimento possiamo ricominciare tutti insieme”.

Ad affiancare Mercorelli ad Ancona c’era anche il senatore sambenedettese Giorgio Fede.