Regionali, Mancinelli promuove Mangialardi: “Sembra un candidato da ampio consenso”

Anche Valeria Mancinelli promuove Maurizio Mangialardi. “Non sarò di ostacolo e sosterrò in modo responsabile e leale il candidato che raccoglie il più ampio consenso, ed in questo momento la sua candidatura sembra avere tali caratteristiche”, afferma il sindaco di Ancona. Il suo nome era finito tra quelli dei papabili per la candidatura alla presidenza della Regione, ma l’appoggio a Mangialardi sembra rappresentare ufficialmente un passo indietro.

“In una situazione difficile, per certi aspetti di emergenza, avevo dato la disponibilità a dare una mano, a candidarmi”, ha spiegato.