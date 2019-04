Reddito di cittadinanza, nelle Marche quasi quindicimila domande

Sono 14.699 le domande per il reddito di cittadinanza presentate nelle Marche al 4 aprile. Lo rende noto l’Inps. Quelle presentate tramite Caf sono 11.529 (6.663 donne, 4.866 uomini), quelle tramite Poste italiane 3.170 (1.715 donne, 1.455 uomini). La provincia di Ancona è quella con il più alto numero di domane: 4.514, seguita da Pesaro Urbino con 3.302, Macerata con 2.996, Ascoli Piceno con 2.375 domande e infine Fermo con 1.512. Come nel resto dell’Italia a chiedere il reddito di cittadinanza sono più donne che uomini. Le Marche rappresentano l’1,82% delle domande presentate in Italia, che sono in totale 806.878.