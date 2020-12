Rapporto Ecomafie: “Nel 2019 aumentati nelle Marche i reati a danno dell’ambiente”

“Il virus dell’ecomafia non si arresta né conosce crisi”. La denuncia arriva da Legambiente Marche. “”In particolare preoccupa il boom degli illeciti nel ciclo del cemento, al primo posto della graduatoria per tipologia di attività ecocriminali. Le Marche scendono in classifica nazionale dell’illegalità ambientale piazzandosi al 15esimo posto ma aumentano i numeri rispetto allo scorso anno. Sono infatti 990 i reati (il 2,9% del totale) con 1.042 persone denunciate, 4 arresti e 280 sequestri. Nel ciclo del cemento sono 238 i reati registrati con 264 persone denunciate, 3 arrestate e 40 sequestri. Nella filiera dei rifiuti sono 194 i reati accertati con 225 persone denunciate e 73 sequestri”.

Per quello che riguarda i reati contro la fauna a terra e mare, le Marche sono none in classifica nazionale con 383 reati (4,7% del totale), 360 persone denunciate, un arresto e 133 sequestri. Nella classifica nazionale sugli incendi, le Marche si posizionano sedicesime con 49 reati (1,3% del totale), 15 persone denunciate e 5 sequestri.

La fotografia è stata scattata dal Rapporto Ecomafia 2020. “I numeri di questa nuova edizione del rapporto Ecomafia 2020 – dichiara Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche – raccontano un quadro preoccupante sulle illegalità ambientali. Se da un lato aumentato i reati ambientali, dall’altra parte la pressione dello Stato, fortunatamente, non si è arrestata. Anzi. I nuovi strumenti di repressione garantiti dalla legge 68 del 2015, che siamo riusciti a far approvare dal Parlamento dopo ventuno anni di lavoro, stanno mostrando tutta la loro validità sia sul fronte repressivo sia su quello della prevenzione. Non bisogna però abbassare la guardia, perché le mafie in questo periodo di pandemia si stanno muovendo e sfruttano proprio la crisi economica e sociale per estendere ancora di più la loro presenza”.