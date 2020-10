Quattro anni fa il terremoto nel centro Italia. La Protezione Civile pubblica la faglia che si generò sul monte Vettore

Quattro anni. Il 30 ottobre del 2016 il centro Italia faceva i conti con il terremoto più forte registrato in Italia dopo quello del 1980 in Irpinia. La scossa si verificò poco prima delle 8. Fortunatamente non ci fu nessuna vittima, ma si trattò di un ennesimo choc per un territorio già duramente colpito dalle scosse del 24 agosto e del 26 ottobre.

#30ottobre 2016, il #terremoto più forte in Italia dopo quello del 1980 in Irpinia scuote il #centroItalia. Nessuna vittima, ma una nuova ferita ai territori già duramente colpiti dalle scosse del 24 agosto e del 26 ottobre 📷 La faglia del Monte Vettore pic.twitter.com/MIe54f3VYg — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 30, 2020

Sui social, la Protezione Civile ha riproposto l’immagine della faglia che si generò sul monte Vettore.