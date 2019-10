Prevenzione contro il cancro, la Regione lancia una app tradotta in dodici lingue

Una app e materiale informativo in dodici lingue per convincere anche gli stranieri a sottoporsi allo screening per il cancro alla cervice uterina, alla mammella e al colon retto.

Il progetto promosso dalla Regione include anche uno spot video ed è stato presentato dal governatore Luca Ceriscioli.

“Il servizio si prende cura di te” è realizzato con Emilia Romagna, Campania e Liguria e ha come capofila proprio le Marche. “La cosa più importante è far capire anche alla popolazione immigrata, più vulnerabile, il concetto di volersi bene, sapendo di trovare nella sanità pubblica l’opportunità di farlo gratuitamente”, dice Ceriscioli.