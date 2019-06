Presentazione progetti territoriali di orientamento, la Regione pubblica l’avviso

Fronteggiare fenomeni di precoce abbandono scolastico e formativo e sostenere i ragazzi nel loro percorso verso il mondo del lavoro. E’ quanto si propone l’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Marche con l’Avviso appena pubblicato per la presentazione di progetti territoriali di orientamento. Le risorse a disposizione ammontano a 1,5 milioni di euro. L’avviso ha come finalità la sperimentazione di una azione di orientamento diffusa per la successiva organizzazione di un’offerta di attività rivolte agli studenti di scuola secondaria di primo grado e ai giovani nei primi due anni di percorsi del secondo ciclo di istruzione al fine di facilitare la prosecuzione del percorso intrapreso e la loro occupabilità.

“Le più recenti esperienze realizzate da Regione Marche nel campo dell’orientamento, innanzitutto OrientaMarche, – spiega l’assessore Loretta Bravi – hanno permesso di rilevare il diffuso bisogno di una informazione di qualità e mirata ai giovani alle prese con la scelta della scuola, di un corso di formazione professionale o di un percorso universitario. E’ considerato compito educativo fin dall’adolescenza la comprensione delle proprie propensioni e capacità e la loro messa in relazione con il mondo delle professioni ed il mercato del lavoro, poiché proprio tali carenze danno origine a fenomeni di abbandono scolastico, scoraggiamento ad investire nell’accrescimento delle proprie competenze e una certa precarietà formativa ed occupazionale.

In questo scenario, è fondamentale un impegno regionale continuativo per sostenere adeguatamente i processi di sviluppo e decisionali delle persone e migliorare l’efficienza degli investimenti in istruzione e formazione. La volontà è quindi quella di mettere a sistema un’offerta di orientamento su scala regionale, condivisa con gli stakeholder del territorio e in stretto rapporto con il mercato del lavoro. L’avviso prevede la realizzazione di 14 progetti diffusi in modo capillare al fine di coinvolgere tutte le tipologie di scuole pubbliche, statali e paritarie e di offrire le stesse opportunità a tutti gli studenti dei diversi territori”.

Ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere una combinazione delle diverse tipologie di azione orientativa (laboratori, seminari, incontri orientativi, visite studio, azioni di accompagnamento alle famiglie). Sono comprese azioni orientative anche in orario extrascolastico, individuali e di gruppo. Le attività dovranno essere co-progettate tra i docenti delle diverse scuole allo scopo di poterle integrare al meglio con progetti già attivati dagli istituti e prevedere momenti di formazione condivisa per gli insegnanti. Per favorire la circolazione di idee e know how ogni progetto finanziato dovrà essere inserito nella Social Community Regionale.

Potranno presentare domanda di finanziamento le strutture formative, pubbliche o private, che alla data di presentazione della domanda risultino accreditate presso la Regione Marche per la macrotipologia “FORMAZIONE SUPERIORE”, o che abbiano presentato istanza di accreditamento e ottengano quest’ultimo prima della stipula dell’atto di adesione. La partecipazione può realizzarsi sia rivestendo il ruolo di partner di ATI/ATS sia sottoscrivendo l’adesione alla proposta progettuale.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico (SIFORM2) accessibile all’indirizzo internet https://siform2.regione.marche.it entro il termine perentorio del 19/09/2019 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BUR della Regione Marche.