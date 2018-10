Offerte Villaggi.com Volley Angels Project, sconfitta onorevole col Montecassiano

PORTO SAN GIORGIO – Onorevole sconfitta per la Offerte Villaggi.com Volley Angels Project nella partita di Coppa Marche che opponeva la formazione di Daniele Capriotti e Attilio Ruggieri alla Filoni 1950 Montecassiano.

Alla Palestra Nardi è terminata 3-0 per le ospiti (6, 20, 9), ma la partita è stata un ottimo banco di prova per la seconda squadra della Volley Angels Project, che disputerà il campionato di serie D con una formazione giovanissima, alla sua prima stagione in un campionato regionale. «Si è trattato – hanno detto all’unisono i due allenatori – di un test più che positivo per una squadra che si sta facendo le ossa in vista del debutto in serie D, peraltro effettuato contro un avversario di spessore molto superiore al nostro. Siamo contenti di aver dato modo a tutte le atlete di scendere in campo».

Nel primo set l’emozione per il debutto casalingo stagionale l’ha fatta da padrona e le ragazze di casa non sono mai riuscite a entrare in partita, ma già dal parziale successivo molte cose hanno iniziato a funzionare e le atlete della Offerte Villaggi.com sono riuscite a complicare la vita alle più esperte avversarie. Nel terzo set, invece, la formazione ospite ha ripreso in mano le redini del match, con le rossoblù brave a non farsi abbattere dal netto parziale e hanno concluso l’impegno con sorrisi e pensieri positivi per la prossima partita.

Queste le formazioni che sono scese in campo: Offertevillaggi.com: Amaolo, Beretti, Casarin, Di Clemente, Garbuglia, Gennari, Iommi, Ledda Giu., Paniconi, Quinzi, Ledda Giu (L1), Pallottini (L2). All.: Capriotti-Ruggieri. Filoni 1950: Di Marino E., Germani, Evangelisti, Frontoni, Scoppa, Nardi, Liberti, Riganelli, Cingolani, Di Marino S. (L1), Martuferi (L2). All.: Sampaolo. Ha diretto Il turno successivo di Coppa Marche vedrà le atlete della società che opera nel territorio di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio impegnate in casa della Idropompe Fermana Volley. La gara si disputerà giovedì con inizio alle ore 21.