Misure di sicurezza nelle aziende al tempo del covid, Cgil: “Bene, ma ci sono elementi di criticità”

La Cgil Marche ha avviato un’indagine sulle le principali misure adottate nelle aziende private per garantire salute e sicurezza dei lavoratori nella fase 2 dell’emergenza Covid 19: è stato fatto compilare un questionario ai rappresentanti dei lavoratori (Rls, Rsu e Rsa ecc): 261 gli intervistati, in aziende con 37mila dipendenti complessivi. La maggior parte degli intervistati dichiara che è stato adottato il Protocollo aziendale di sicurezza (il 63% che è stato condiviso e oggetto di accordo con i rappresentanti dei lavoratori). Al 94% forniti i dispositivi individuali di sicurezza (mascherine, guanti ecc.) e all’84% dispenser di detergenti per le mani.

Diffuse l’informativa sul Protocollo e sulle misure in azienda (81%), pulizia giornaliera e sanificazione periodica (79%), meno l’aerazione (22%). Nel complesso, osserva Cgil Marche un “quadro soddisfacente, tuttavia si evidenziano diversi elementi e preoccupanti elementi di criticità segnalate dai delegati come la scarsa collaborazione e coinvolgimento da parte dell’azienda, la poca disponibilità di informazioni”