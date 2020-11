Marche, verso il via libera ai test sierologici rapidi in farmacia

Verso il via libera dei test sierologici rapidi ‘pungidito’ nelle farmacie marchigiane. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini in Consiglio regionale, rispondendo a un’interrogazione dei consiglieri d’opposizione del Pd Micaela Vitri e Andrea Biancani che ne avevano chiesto l’introduzione nelle Marche.

L’assessore ha ricordato l’incontro del 27 ottobre scorso con le associazioni dei farmacisti Federfarma e Confservizi Assofarm che aveva avuto esito positivo. “Ho intenzione – ha detto Saltamartini – di proporre alla giunta una deliberazione per far partire questi test sierologici nelle farmacie”.

“Dopo Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Provincia autonoma di Trento e da ieri pomeriggio anche una nuova sperimentazione in Veneto, – commenta soddisfatta Vitri – le farmacie diventeranno parte attiva dello screening anche nella nostra regione. Vitri sottolinea come l’interrogazione sia “stata accolta favorevolmente dall’assessore Saltamartini, che ha annunciato di volere impegnare subito la giunta per siglare l’accordo con Federfarma e Assofarm”.