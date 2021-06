Marche, la dirigente Asur: “Stiamo tampinando tutti i sanitari che non si sono ancora vaccinati”

“Stiamo tampinando tutti coloro che non si sono ancora vaccinati, quindi anche i medici e tutti gli altri operatori sanitari”: a dirlo all’Ansa è Patrizia Marcolini, dirigente del servizio igiene sanità pubblica dell’Area Vasta 2 (Ancona e provincia) , parlando all’interno del centro vaccinale allestito al PalaPrometeo di Ancona.

“Ogni giorno, in questo centro, riusciamo a vaccinare circa 1.250 persone, un numero che ci mette in linea con gli obiettivi nazionali e regionali”, aggiunge Marcolini.

“A mancare un po’ all’appello sono soprattutto coloro che rientrano nella fascia di età tra i 50 e i 60 anni”, spiega la dottoressa. Che racconta, invece, come “qualcuno ha scelto di avere la somministrazione come seconda dose di Astrazeneca, nonostante avesse la possibilità di farsi un altro vaccino”. Nelle Marche, secondo i dati della struttura commissariale per l’emergenza covid, ci sono 1.181 sanitari non vacinati, pari al 2,58% del totale.