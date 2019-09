Ferito a fucilate rarissimo esemplare di falco pescatore. Gli ambientalisti mettono una taglia sul responsabile: “Mille euro a chi ci aiuta a trovarlo”

JESI – Un rarissimo esemplare di falco pescatore è stato rinvenuto gravemente ferito da arma da fuoco vicino Pianello Vallesina al confine della Riserva Naturale di Ripa Bianca di Jesi. Il falco era stato avvistato poche ore prima dentro l’Oasi di Ripa Bianca dalle guardie volontarie del Wwf quindi si tratta certamente dello stesso esemplare. L’animale è stato portato al Cras delle Marche dove i veterinari lo hanno sottoposto alle cure del caso: è stato colpito da una rosa di pallini da caccia che gli hanno procurato la rottura di un’ala e gravi ferite ad un occhio.

La situazione clinica è al momento stazionaria, ma le sue condizioni restano molto gravi e in prognosi riservata, perché non si possono escludere infezioni e altre complicazioni. Le Associazioni ambientaliste e animaliste marchigiane sporgeranno denuncia contro ignoti e offriranno una ricompensa di mille euro per chiunque fornirà indicazioni in grado di risalire al cacciatore autore di questo gesto efferato e criminale.