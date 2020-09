Marche, due istituti superiori su tre hanno ricominciato l’anno scolastico in presenza

Due terzi degli istituti superiori e la quasi totalità delle scuole del primo ciclo nelle Marche hanno iniziato l’anno scolastico in presenza. Negli altri è stata adottata la didattica mista e in nessuna scuola la didattica a distanza. Il 67,21% delle scuole superiori marchigiane (41 istituti) ha iniziato l’anno scolastico in presenza, mentre il 32,79% (20) ha adottato una modalità mista: in presenza e a distanza. Per le scuole del primo ciclo i dati sono anche più netti: il 95,83% (92 istituti) ha adottato la modalità in presenza e solo il 4,17% (4) quella mista. Sono i primi risultati di un monitoraggio a campione effettuato dalle sedi territoriali dell’Ufficio scolastico regionale all’indomani del primo giorno dell’anno scolastico. Nessuna scuola risulta aver cominciato l’anno solo in modalità a distanza o non aver avviato per nulla le lezioni. Solo sei scuole del primo ciclo (6,25%) hanno adottato doppi turni. Musei e teatri come aule didattiche solo per 13,54% delle scuole del primo ciclo (13) e il 3,28% (due) delle superiori.