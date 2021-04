Marche arancioni, il vicepresidente Carloni: “Martedì in molti potranno tornare a lavorare nel rispetto delle regole”

Da martedì 6 aprile la Regione Marche tornerà in zona arancione. “Siamo al lavoro per evitare contagi, fare i vaccini e rispondere adeguatamente alla pandemia”, assicura il vicepresidente Mirco Carloni. “Speriamo presto si possa riaprire e nel frattempo da martedì centri estetici, parrucchieri, negozianti, ambulanti e tutte le categorie che hanno dovuto chiudere in queste settimane rosse potranno tornare a lavorare nel rispetto delle regole. Desidero porgere i miei migliori auguri di buona Pasqua a tutti i marchigiani, con un pensiero speciale rivolto a chi sta soffrendo”.