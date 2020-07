Mangialardi incontra Legambiente: “Lo sviluppo è vero solo se sostenibile”

“Salvaguardare l’ambiente e tutelare il paesaggio non è solo un dovere che abbiamo nei confronti delle generazioni future, ma anche azioni necessarie alla rinascita della nostra regione, la cui ricchezza di spazi naturali e incantevoli borghi è talmente ampia e diversificata da rappresentare un valore aggiunto per politiche di turismo sostenibile, capaci di creare importanti sinergie tra costa e aree interne”. Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione Maurizio Mangialardi, che ha incontrato il presidente di Legambiente Marche, Francesca Pulcini. “Lo sviluppo è vero solo se sostenibile. In questo senso, ringrazio Legambiente Marche per il ruolo che da anni svolge con progetti educativi e campagne di sensibilizzazione attraverso cui, grazie anche al coinvolgimento delle istituzioni locali e delle scuole, è cresciuta nella popolazione una maggiore consapevolezza riguardo l’importanza di difendere e preservare il mondo in cui viviamo. Consapevolezza che ha portato molte amministrazioni comunali a ridefinire le proprie politiche, cogliendo spesso anche risultati concreti. Alcuni esempi? L’adozione di strumenti urbanistici per favorire il recupero e la rigenerazione urbana piuttosto che la realizzazione di nuove costruzioni, la pianificazione della gestione dei rifiuti fondata sul riciclo e la raccolta differenziata, la difesa dei mari attraverso l’emanazione di ordinanze plastic free, e tanto altro ancora”.

Prosegue Mangialardi: “È chiaro che la Regione che verrà non potrà non tenere conto di questo contributo e di quello che tante altre associazioni ambientaliste, in termini di idee, proposte e con i loro preziosi volontari, danno quotidianamente per fare delle nostre Marche un posto sempre più bello e vivibile. Sono convinto che lavorando insieme riusciremo a dare il nostro essenziale contributo anche alle grandi sfide contemporanee come la lotta ai cambiamenti climatici”.