Lotteria Italia, venduto a Pesaro il biglietto da 5 milioni di euro

E’ stato venduto a Pesaro il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie vincente, comunicata in diretta su Raiuno da Amadeus durante la puntata speciale dei Soliti Ignoti, è E409084.

Scorrendo i dati degli ultimi dieci anni, rileva Agipronews, le Marche non erano mai riuscite a fare il colpo grosso, ma nelle recenti edizioni si era già proposta più volte come realtà fortunata. Due volte, nel 2012 a Numana e nel 2014 a Senigallia, entrambe in provincia di Ancona, era stato centrato il secondo premio da 2 milioni di euro. Nel 2010, ad Ascoli Piceno, era stato vinto il terzo premio da 1,5 milioni di euro.