Loreto festeggia i cento anni della proclamazione della Madonna a patrona del volo

“Oggi è una giornata particolare, è il giorno in cui si compiono i cento anni da quando la Madonna di Loreto è stata proclamata patrona del volo e di tutti coloro che volano: da chi è in aeronautica ai passeggeri e, più in generale, tutte le persone che lavorano in questo settore. Per noi è un anno importante, come Regione accompagneremo questo percorso che vuole esaltare il legame tra la nostra terra e il mondo dell’aviazione’. Il Presidente della Giunta Regionale, Luca Ceriscioli, ha presenziato questa mattina a Loreto all’insediamento del Comitato d’onore per le celebrazioni del centenario della Madonna di Loreto patrona degli aeronauti.

Con lui presenti anche l’arcivescovo della città mariana monsignor Fabio Dal Cin ed il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale Alberto Rosso, oltre ovviamente al sindaco di Loreto Paolo Niccoletti. E proprio la sinergia con le realtà locali in occasione di questo importante giubileo è stata evidenziata dal Governatore, il quale ha ribadito l’impegno della Regione a fare rete ‘insieme a tutte le altre istituzioni del territorio, proprio perché vogliamo fare in modo che tutti coloro che hanno questa devozione possano avere occasione di venire nelle Marche’.