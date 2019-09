Le Marche tra le regioni con meno migranti. Appena il 3 per cento

Le Marche sono la tredicesima regione d’Italia per numero di migranti ospitati. Lo dice un rapporto del Viminale che ha diramato i dati su sbarchi e presenze di migranti nel nostro Paese. Un dato dal quale emerge come rispetto a due anni fa gli sbarchi siano diminuiti in maniera importante. Si è passati dai 105mila del 2017 ai 7500 registrati fino ad ora nel 2019. Calo evidenziato già nel confronto con il 2018 quando si era registrata una diminuzione del -64%.

Ma veniamo alle Regioni. Il report del Ministero dell’Interno evidenzia come la Lombardia e l’Emilia Romagna facciano la parte del leone nell’ospitalità per i migranti. La prima, tra centri d’accoglienza e centri Siproimi (ex Sprar) ne ha oltre tredicimila. La seconda quasi diecimila. Le due regioni, da sole, ospitano quasi un quarto dell’intera popolazione migrante presente in Italia. La Marche sono al tredicesimo posto di questa particolare classifica con il 3 per cento di migranti presenti, vale a dire circa 2700 (1700 nei centri di accoglienza e 970 nei Siproimi). Stesso discorso anche per il vicino Abruzzo che non arriva neppure alla soglia del 3 per cento con meno di duemila persone presenti sul suolo regionale.

Il numero maggiore di migranti arriva dalla Tunisia, quindi da Pakistan, Costa d’Avorio, Algeria e Iraq. In Italia, in questi primi nove mesi del 2019, sono sbarcati in tutto 905 minori (nel 2017 erano stati oltre 15mila).