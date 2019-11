Le Marche celebrate con un calendario da “Le Donne del Vino”

Le socie marchigiane dell’associazione Le Donne del Vino omaggiano le Marche con un calendario. Il calendario 2020 verrà presentato domani in anteprima al SIMEI a Milano in occasione della Prima Convention mondiale con le Donne del Vino delle Associazioni estere.

Il calendario è dedicato sì alle Marche, ma anche a tutte Le Donne del Vino d’Italia.

“L’idea del calendario nasce per festeggiare le Marche attraverso le donne marchigiane che lavorano quotidianamente nel mondo del wine – afferma Daniela Sorana, delegata de Le Donne del Vino Marche – Oltretutto le nostre amate Marche si posizionano al secondo posto nella classifica internazionale “Best in Travel 2020 – Top Ten Regions” di Lonely Planet, la guida turistica più famosa al mondo, ed è l’unica destinazione italiana a rientrare tra le 10 mete, distinte per categorie, da visitare nel 2020. Questo risultato è molto importante per il nostro sistema economico. Portare alla ribalta un territorio, ai più sconosciuto soprattutto all’estero, significa poter attivare il binomio vincente turismo-agricoltura che, come sappiamo, ha decretato la fortuna delle zone viticole italiane di maggior successo”.

Il calendario nasce con la collaborazione di Grafiche Federighi, storica tipografia di Camerata Picena (AN), specializzata nella stampa di etichette da vino; ogni anno realizza un calendario molto bello ed artistico scegliendo ogni volta un tema diverso.

Per l’edizione 2020, visto il ruolo sempre più crescente ed importante della Donna nel mondo del vino, hanno scelto come tema “Donne e Vino”, rendendo parte attiva del progetto Le Donne del Vino delle Marche.

Durante la Convention la Presidente Nazionale de Le Donne del Vino, Donatella Cinelli Colombini, farà omaggio del calendario a tutte le delegate estere nonché alle Donne Italiane presenti alla Convention.